Iodonna.it - Trans Lives Matter sabato 16 novembre a Milano, è un evento per chiedere più impegno per garantire una società dove le persone trans non debbano avere paura

Il 16, un silenzio assordante attraverserà le strade di. Un silenzio che racchiude il dolore, la rabbia e l’indignazione per le vite spezzate dall’odiofobico. Nel capoluogo lombardo, si svolgerà la terza edizione della marcia “”, per ricordare le vittime difobia in Italia e nel mondo. 17 maggio, giornata mondiale contro l’omofobia X, la marcia contro lafobiaOrganizzato da ACET, l’Associazione per la Cultura e l’Eticagenere e Sportellodi Alaonlus,Liveè molto di più di una semplice commemorazione.