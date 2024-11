Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2024 ore 09:30

Luceverdeme trovati dalla redazione valore diinferiori alla media questa mattina perché oggi molti istituti scolastici resteranno chiusi a causa di uno sciopero proclamato tra il personale docente amministrativo tecnico e ausiliario a cui si uniscono le proteste degli studenti questi ultimi manifestano stamattina per le strade del Testaccio e di Trastevere per raggiungere il Ministero dell’Istruzione partenza alle 9 a Porta San Paolo Piazzale Ostiense deviazioni per gli autobus di zona chiusa la via Casilina tra via di Villa serpenti e via Ignazio danti in seguito ad un incidente rallentamenti grande raccordo anulare per lavori in carreggiata interna tra via della Bufalotta e via Tiburtina è in esterna tra Appia enina a causa delintenso incolonnamenti sul tratto Urbano della A24L’Aquila per un incidente tra via Fiorentini e la tangenziale sulla stessa tangenziale code dalla via Tiburtina la via Salaria in direzione Stadio Olimpico è tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni incidente all’altezza di via Mario Faniin coda ancora sul viadotto della Magliana verso la via Laurentina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito