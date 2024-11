Tutto.tv - The Voice Kids 2024: tutte le novità della nuova edizione

Torna in grande stile The, l’amato talent show musicale che mette in luce le voci più giovani e promettenti d’Italia. A partire da stasera, venerdì 15 novembre, il programma prenderà il via su Rai1 alle ore 21:30, promettendo emozioni, musica e intrattenimento di qualità. Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Antonella Clerici, pronta a guidare il pubblico attraverso le storie e i sogni dei piccoli talenti. I giudici di TheAnche quest’anno, la giuria sarà composta da un quartetto d’eccezione: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, quattro artisti con stili e personalità molto diverse, ma accomunati dalla passione per la musica e l’impegno nel supportare i giovani talenti. Ogni giudice sarà chiamato a formare una squadra selezionando i partecipanti durante le Blind Auditions, la fase iniziale dello show che si arricchisce quest’anno di una puntata aggiuntiva.