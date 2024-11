Biccy.it - The Traitors di Alessia Marcuzzi, nel cast anche Paola Barale e Giancarlo Commare

Leggi su Biccy.it

La versione PrimeVideo de La Talpa di Diletta Leotta conalla conduzione è in fase di registrazione. Anzi, secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia il programma, il cui titolo originale è The, ovvero I Traditori, sarebbe già stato registrato.Nel, come da lui anticipato, ci sarebbero due nomi molto noti:che non ha bisogno di presentazione e, attore in rampa di lancio visto di recenteneldi Qui non è Hollywood di Disney+ nel ruolo di Ivano.“Se Mediaset ha ammazzato “La Talpa”, Prime Video proverà l’operazione “The”. – riporta Dagospia – “Un format molto simile con vip che cercano “traditori” in unello. Come svelato da Dagospia alla conduzione ci saràe le registrazioni si sono svolte in questi giorni in Trentino.