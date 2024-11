Iltempo.it - Studenti violenti: agenti feriti, minacce a Valditara e Meloni nel silenzio della sinistra

L'immaginepremier Giorgiae di esponenti del governo imbrattati di sangue, il fantoccio del ministro Giuseppeincendiato in piazza, scontri con la polizia. Il No Melony Day a Torino a tratti ha assunto i contorniguerriglia urbana ma situazioni ad alta tensione si sono verificate in varie piazze d'Italia da Roma a Milano. Odio contro Israele, il governo e la polizia hanno caratterizzato ila giornata di protesta degli. La situazione più grave come detto a Torino. In segno di protesta, un fantoccio che raffigurava il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, è stato dato alle fiamme durante la manifestazione. A fine mattinata il bollettino parlava di una quindicina di poliziotti, a causa del lancio di un ordigno artigianale avvenuto a pochi passi dalla sedePrefettura, in piazza Castello.