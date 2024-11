Semifinale Sinner-Ruud in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Jannikse la vedrà contro Caspernella secondadelle ATPdi. Per il secondo anno consecutivo il tennista nativo di Sesto Pusteria si trova a giocarsi l’accesso in finale nel torneo di casa. Come già accaduto dodici mesi fa, un round robin sostanzialmente perfetto da parte dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che il torneo questa volta non vuole farselo sfuggire. Nel 2023 inriuscì a sconfiggere in tre set Daniil Medvedev, ora invece si ritrova dall’altro lato della rete, un po’ a sorpresa, unche arrivava una seconda parte disemplicemente disastrosa sotto il piano dei risultati e delle prestazioni. E invece ail norvegese ha mostrato un ottimo livello in tutti e tre gli incontri. Il match nonostante questo appare sulla carta scontato, ma sarà il campo a emanare il suo verdetto.