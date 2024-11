Ilrestodelcarlino.it - Sangue, coltellate e follia: "Noi ostaggio dei pusher"

"Si è lanciato contro di me, con il coltello in mano, ha sferrato più colpi. Sono riuscito a chiudermi in casa all’ultimo momento". La scena, da Shining, la racconta Salvatore De Siena, cantante del gruppo folk punk ‘Il parto delle nuvole pesanti’ e avvocato. Residente con la famiglia nel cuore della Bolognina, in via Fioravanti, De Siena qualche settimana fa è stato, suo malgrado, vittima di una ‘nottata di ordinaria’, scatenata nel suo palazzo da un ospite dell’inquilina del piano di sopra, "una ragazza molto problematica, con una bambina di cinque anni", come spiega. I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma sono emersi ora dopo che il cantante ne ha anche parlato in un incontro in Quartiere. "La premessa – spiega – è che dal 2017, da quando l’appartamento al piano di sopra è stato affittato a questa donna, non abbiamo più avuto pace.