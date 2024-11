Lanazione.it - Quanto costa realizzare un oliveto? Spesa e attrezzature, ecco cosa serve

Firenze, 15 novembre 2024 –per coltivare un? Quali sono i costi e lenecessarie? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Bo, tecnico e consulente di Coldiretti Toscana. Il primo passo: il terreno. «Per iniziareun terreno, il cui valore può variare molto. In linea generale, si può acquistare a circa 15-30mila euro a ettaro, ma è meglio se già di proprietà. Prima di piantare gli olivi, è fondamentale analizzare bene il terreno: verificare che sia esposto al sole – l’olivo è una pianta che ama il sole – che sia facilmente accessibile, che ci sia una fonte d’acqua nelle vicinanze e che le piante cirnti crescano in modo rigoglioso. Se queste sono piccole e stentate, potrebbe non essere adatto». Olio speciale, ma più caro “Meno resa per la pioggia ma non vi spaventate“ Quante piante servono? «Per un terreno di 2.