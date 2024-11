Oasport.it - Petra Vlhova assente a Levi. Shiffrin (per ora) senza rivali in slalom?

Mikaelacontro tutte alla vigilia del primospeciale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino, in programma adalle ore 11.00 (seconda manche alle 14.00). La fuoriclasse americana è la favorita d’obbligo sulle nevi finlandesi, dopo il discreto quinto posto dello scorso 26 ottobre nel gigante inaugurale di Soelden.Almeno per il momentonon dovrà fare i conti con la sua grandedegli ultimi anni tra i rapid gates,, ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio al ginocchio (rottura del crociato) rimediato a gennaio nell’incidente di Jasna. La slovacca salterà con ogni probabilità anche l’appuntamento di Gurgl, mentre c’è un piccolo spiraglio per vederla in azione nella tournée nordamericana a partire da Killington.La 29enne nativa di Vail, detentrice della Coppa di, proverà a sfruttare al massimo la temporanea asdiper mettere in cascina punti pesanti in ottica classifica generale.