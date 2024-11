Ilgiorno.it - "Per poterci arrivare si attraversavano stradine di campagna"

Villa Serena è stata un punto di riferimento per le famiglie monzesi. Al suo esordio aveva 560 posti letto, in diversi reparti, poi inglobati dall’ospedale San Gerardo. Dal 1988 al 1996 fu gestita dalla cooperativa La Meridiana. Ricorda bene Villa Serena dei decenni passati Roberto Mauri, presidente e promotore della Meridiana che oggi gestisce la Rsa San Pietro, Progetto SLancio e Il Paese ritrovato. Si ricorda com’era Villa Serena degli anni ‘70 e primi anni ‘80? "Il ricordo affonda nella mia infanzia. Ci andavo con mia mamma per fare visita a nostri conoscenti. Il rapporto era informale e si faceva amicizia anche con altri anziani ricoverati". Com’era quella zona di Monza? "Allora non c’era l’Ospedale Nuovo e non c’era il quartiere di Parco ‘80. Perciò, andare a Villa Serena significava andare in, nelle, alcune delle quali ancora sterrate".