.com - Morta dopo rinoplastica, gip convalida il sequestro del centro medico

Leggi su .com

(Adnkronos) – È statoto dal gip ilpreventivo deldove si è sottoposta a un intervento diparziale la ventiduenne Margaret Spada, originaria del siracusano,tre giorniin ospedale. Un provvedimento motivato dal giudice che ha accolto la richiesta dalla procura di Roma, per il rischio di reiterazione del reato. Nell’ambito dell’inchiesta della procura, che vede due medici indagati per omicidio colposo, i carabinieri del Nas effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare la presenza nella struttura di un defibrillatore e farmaci da somministrare in caso di emergenza. Nella struttura nei giorni scorsi non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione, relativi all’intervento né documenti contabili.