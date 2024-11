Gaeta.it - Maurizio Belpietro rinviato a giudizio per diffamazione: le Ong contro le sue dichiarazioni

Facebook WhatsAppTwitter Il Tribunale di Milano ha preso una decisione significativa riguardo al giornalista, noto per le sue opinioniverse. L’udienza si svolgerà a partire dal 17 marzo 2025, e vede coinvolte importanti organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Le accuse dipluriaggravata sono legate a un episodio risalente al 2022, quandodefinì gli operatori delle Ong come “nuovi pirati” sulla copertina del suo settimanale “Panorama”. Scopriamo cosa è accaduto e quali sono le implicazioni legali e sociali di questa vicenda.L’accusa e la reazione delle OngLe Ong che hanno presentato l’espostoincludono Open Arms, AOI Rete Nazionale, Emergency e Sea Watch. Queste organizzazioni hanno descritto le affermazioni del giornalista come “non veritiere e offensive” nei confronti del lavoro umanitario che svolgono.