LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: via alla FP1! Si comincia a girare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46 Tutti in pista, con Pecco che opta per una combinazione soft/medium. Stessa scelta per Martin.10.45 VIAFP1!10.43 Bisognerà anche capire in che modo le temperature basse influiranno sul rendimento delle gomme.10.42 “L’approccio non riguarda i punti. Nel 2023 pensavo a tante cose, a fare la storia. Ora no, sono concentrato solo su quello che posso controllare, come dare il 100%. Mi sento forte e penso che potrò fare un buon weekend. L’ultima gara con la Ducati? I rapporti sono e rimarranno buoni, ci saluteremo domenica sera e chissà se non ci ritroveremo un domani.”, ha concluso Martin.10.40 “La mia strategia? Il mio obiettivo è fare quello che faccio sempre, ovvero essere competitivo dal venerdìdomenica. Vincere dipende da tanti fattori, per cui cercherò solo di pensare a me stesso e divertirmi.