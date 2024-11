Tpi.it - L’indiscrezione del New York Times: “Elon Musk ha incontrato l’ambasciatore dell’Iran all’Onu”

Leggi su Tpi.it

haa Newpresso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani., pubblicata dal The New, è stata confermata al quotidiano statunitense da due anonimi funzionari iraniani, che hanno descritto la riunione, avvenuta lunedì 11 novembre, come “una discussione su come allentare le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti”.L’incontro traAmir Saeid Iravani e l’uomo più ricco del mondo, patron, tra gli altri, di colossi come Tesla, Starlink, X e SpaceX e prossimo consigliere del presidente eletto Donald Trump, sarebbe durato “più di un’ora” e si sarebbe svolto “in una località segreta”. Le fonti iraniane, che hanno accettato di parlare ma solo a condizione di mantenere l’anonimato perché non espressamente autorizzati a discutere in pubblico le politiche del governo di Teheran, hanno comunque definito “positiva” la riunione, considerandola “una buona notizia” per il nuovo corso dei rapporti tra gli Usa e la Repubblica islamica.