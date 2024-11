Ilgiorno.it - La ciclabile per Vignate. Dopo anni di attesa il via libera al progetto

Un iter lungo e a ostacoli, passato per glidel Covid, per i rincari e per la polemica politica, "ma l’opera è per noi fondamentale, e finalmente ci siamo": approvato in Giunta ildefinitivo dellaLiscate-, consentirà il collegamento su due ruote con lo scalo ferroviario del comune accanto e include l’attraversamento in sicurezza per le biciclette della Rivoltana. Ora l’esecutivo e la gara: la prospettiva quella di iniziare i lavori in febbraio o marzo. Importo totale dell’intervento circa 700mila euro, interamente a carico del comune di Liscate. Erano meno al momento della stesura del primoe dell’inizio dell’iter. Gli aumenti di importo sono stati all’origine anche di una spinosa polemica politica in seno alla compagine di maggioranza. "I costi lievitati dell’intervento, dovuti esclusivamente a fattori esterni che hanno interessato tutti i cantieri, erano uno dei temi - così il sindaco Lorenzo Fucci - ma per noi, ora come mesi fa, il punto rimane uno: l’utilità dell’opera.