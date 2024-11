Giornalettismo.com - I giovani italiani non sanno riconoscere i siti affidabili

Leggi su Giornalettismo.com

Le competenze digitali, soprattutto tra i più, sono fondamentali. E il divario colmato dagli studentinegli ultimi cinque anni è la testimonianza di come un tema fondamentale per il futuro sia entrato a far parte delle conoscenze di coloro i quali si troveranno di fronte a un mondo quasi completamente digitalizzato, dove gli strumenti e le innovazioni tecnologiche la faranno da padrone, ancor più rispetto a ciò che accade oggi. Ma c’è un dato che continua a essere molto preoccupante: il rapporto tra i piùe le fake news. O, per meglio dire, l’incapacità di saperl’tà di un ambiente digitale (come un sito web) da uno non affidabile. LEGGI ANCHE > La geografia delle competenze digitali tra iQuesto è l’elemento più preoccupante emerso dall’ultima indagine ICILS – che fa parte di un rapporto OCSE-IEA – sullo stato delle competenze digitali tra istudenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.