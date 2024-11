Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi contro il triangolo di Temptation Island: “il livello è veramente basso” | Video

Leggi su Superguidatv.it

, l’ex cantante dei Gazosa, alsi è espressa sulamoroso diche vede protagonisti Federica, Alfonso e Stefano. Dopo l’ingresso dell’ex tentatore di, la cantante ha confessato: «mi sono sentita in imbarazzo». Cosa è successo?il: «ilin giardino si è ritrovata a chiacchierare con Amanda Lecciso e Luca Calvani sull’evoluzione dele sull’arrivo dei nuovi concorrenti dal mondo di. In particolare si è soffermata sul confronto tra Alfonso e Stefano dicendo:«io ho provato un pò di imbarazzo, ho detto “pensa, non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per vedere questo”. Mi sono sentita un attimo in imbarazzo.