Fondamenti di Magic | The Gathering inaugura la nuova era del TCG

Oggi esce in maniera ufficiale, il nuovo set di: Theche accompagnerà i giocatori nellaera del formato Standard fino al 2029. Tantissime carte sono presenti in questo set, alcune nuove, mentre altre sono vecchie riconferme della gloriosa storia del più famoso TCG al mondo.è ilclassico che conosciamo e amiamo, modernizzato per unaera di gioco. I fan di vecchia data apprezzeranno il ritorno di carte e artisti amati, mentre i nuovi giocatori verranno introdotti al meglio della vasta collezione di Planeswalker, Terre e Leggende del Multiverso! Indipendentemente dallo stile di gioco o dal livello di esperienza,ha qualcosa per tutti, giocatori passati, presenti e futuri!Un nuovo viaggioDa coloro che si uniscono all’Adunanza per la prima volta fino ai veterani del Multiverso,offre a chiunque una formazione speciale per sfruttare al meglio la propria esperienza di collezionismo:Il Kit per Principianti è il luogo in cui inizia il viaggio! Include tutti gli elementi essenziali per una tipica esperienza di, tra cui due diversi mazzi per imparare giocando, un libretto di riferimento, speciali tappetini die mazzi bonus per giocare facilmente con un amico.