Fermato con 20 grammi di cocaina, pusher 27enne tratto in arresto

Tempo di lettura: < 1 minutoNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 13 novembre, ad Angri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato undel luogo.Il giovane è indagato per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio", del tipoe crack suddivise in dosi, per un peso di circa 20,35, nonché la somma in contanti di 255,00 euro verosimile provento dell'attività delittuosa. Ilè stato posto agli arresti domiciliari.