Quifinanza.it - False recensioni online a hotel e ristoranti, il governo verso regole più stringenti

Leggi su Quifinanza.it

Lerappresentano una minaccia per il settore del turismo. Daiagli, la pratica spesso è usata in maniera sleale per distorce il mercato e danneggiare gravemente le imprese. In casi estremi, purtroppo, ha coinvolto la vita delle persone che fanno impresa. Ilitaliano, tramite la ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha annunciato l’intenzione di introdurrepiùper arginare il fenomeno, garantendo trasparenza e correttezza. Il tema è stato al centro del recente incontro del G7 sul turismo, per un impegno comune a livello nazionale e internazionale volto a tutelare le imprese e i consumatori.La concorrenza sleale delleLe tecnologie digitali hanno rivoluzionato il turismo, offrendo nuove opportunità per la promozione e la crescita delle imprese anche con un investimento minimo.