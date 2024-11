Eva Longoria | Usa Paese distopico mi sono trasferita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Evaha lasciato gli Stati Uniti e ora vive tra Messico e Spagna. Lo ha rivelato nella ‘cover story’ di novembre della rivista Marie Claire in cui chiarisce che ilera già cambiato da tempo e che la vittoria di Donald Trump conferma la sua decisione di allontanarsi. “La parte scioccante non è tanto che abbia vinto. Il fatto è che un criminale condannato che sputa così tanto odio possa occupare l’ufficio più importante del”, ha detto l’attrice che ha passato l’estate a fare campagna per Kamala Harris, cercando di coinvolgere soprattutto le donne e le persone di origini latine a votare per la candidata democratica. Gli Stati Uniti, ha detto ancora l’ex ‘Desperate Housewife’,“un luogo spaventoso”. E “se mantiene le sue promesse, diventerà un luogo spaventoso”.