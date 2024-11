Bergamonews.it - Erogate indebitamente pensioni per oltre 11 milioni di euro: un arresto a Bergamo

. Un’ingente truffa ai danni dello Stato. Per questo nella mattina di venerdì 15 novembre la Guardia di Finanza sta dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali nei confronti di un soggetto e reali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura orobica, per truffa aggravata ai danni dello Stato e nei confronti di agricoltori bergamaschi, resa possibile dalla corruzione di un sodale intraneo alla Direzione Provinciale dell’Inps, nella qualità di responsabile delledei lavoratori autonomi agricoli.L’indagine è partita a seguito di una denuncia depositata nel novembre 2022 dalla locale Direzione Provinciale dell’Inps a seguito di controlli interni e ha permesso di disvelare una ingente truffa ai danni dello Stato posta in essere da tre soggetti.