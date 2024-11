Lanotiziagiornale.it - Entra nel vivo la Costituente del Movimento 5 Stelle: pubblicati online i dodici quesiti che vanno dal ruolo del Garante Grillo, fino al limite di mandati

nelladel. Sul sito dei pentastellati è stato pubblicato l’elenco deiriservati agli iscritti, che potranno votarefra il 21 e il 24 novembre prossimi sulle questioni programmatiche e quelle che riguardano regole interne, alleanze e ruoli di vertice del partito.che saranno posti in votazione, articolati anche attraverso risposte multiple: proposte in relazione ai temi (che saranno pubblicate separatamente nei prossimi giorni); proposte relative aldel presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano; proposte relative aldel; proposte relative alle modalità di votazione per le modifiche statutarie; proposte relative al comitato di garanzia e al collegio dei probiviri; proposte relative all’organizzazione territoriale; proposte relative al nome, al simbolo e al suo utilizzo; proposte varie relative ai finanziamenti, ai giovani, al funzionamento interno dell’associazione, alla scuola di formazione e alla comunicazione sui territori; proposte di modifica del codice etico relative aldi; proposte di modifica del codice etico relative ai requisiti di candidabilità; proposte relative al posizionamento nell’arco parlamentare; proposte relative alle alleanze politiche.