Ilrestodelcarlino.it - Elena Ugolini: "Assessore alla sicurezza e un nuovo piano casa. Alluvione, i fondi ci sono"

Paolo Rosato Un adagio e poi un affondo, una carezza e poi un pugno (da dibattito politico), come un diesel ieriè entrata nel dibattito organizzato dal Carlino al teatro Duse con passo deciso, ma trovando forse i giri emotivi giusti a metà del guado, dopo un inizio più guardingo. In giacca e pantalone scuri con sotto una camicia bianca, la preside del Malpighi accompagnata da ‘supporter’ molto rumorosi ha chiuso tra gli applausi rimarcando nell’appello al voto, con un pennarello UniPosca, il suo mantra. "Chiedo a tutti di crederci, di arrivare fino all’ultimo voto. Abbiamo visto la Liguria, siamo qui perché Bonaccini aveva bisogno di un posto in anticipo. C’è voglia di cambiamento". Prima, il rally tra i temi, anche con una proposta ‘fuori scaletta’: "Istituirò un assessorato".