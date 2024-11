Lapresse.it - Cop29, Shanghai la città più inquinante: da Asia e Usa le maggiori emissioni di gas serra

Leine negli Stati Uniti sono le principali responsabili delledi gasche alimentano i cambiamenti climatici. La prima di queste èche risulta la più. Questo quanto emerge dai nuovi dati diffusi oggi da Climate trace nel corso dellaa Baku in Azerbaigian. In sette stati, tutti in Cina a parte il Texas (al sesto posto), si emette più di 1 miliardo di tonnellate di metri cubi di gas.Incrociando le osservazioni satellitari con quelle terrestri, e grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, si è cercato di quantificare ledi gas– come la CO2, il metano e il protossido di azoto, oltre ad altri tradizionali inquinanti atmosferici a livello globale – per la prima volta in oltre 9mila aree urbane.Per esempio le 256 milioni di tonnellate di metri cubi di gasdihanno superato quelle di Paesi come la Colombia o la Norvegia.