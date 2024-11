Gaeta.it - Controlli notturni dei Carabinieri: un giovane di Castellammare arrestato per armi e droga

Facebook WhatsAppTwitter Idella provincia di Napoli sono attivamente coinvolti in operazioni di controllo notturno, dedicate a prevenire la diffusione die sostanze stupefacenti tra i giovani. Durante uno di questi interventi, un ragazzo di 19 anni è statodi Stabia. Questa attività di monitoraggio è parte di un ampio sforzo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e ridurre crimine e violenza nelle aree affollate e movimentate, come quelle della movida serale.Il controllo notturno adi StabiaNella mattina di un finesettimana, intorno alle 4 del mattino, idella compagnia didi Stabia sono scesi in campo per controllare i giovani della movida locale. Durante i servizi di pattuglia, focus è stato posto sugli atteggiamenti sospetti e sul rispetto delle leggi.