Che cos'è una Superluna? L'ultima del 2024 sarà oggi

Unaè un fenomeno affascinante che si manifesta quando la Luna, nel suo ciclo mensile, raggiunge il punto più vicino alla Terra, detto perigeo. E allo stesso tempo è in fase di Luna piena. Ciò fa apparire la Luna fino al 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto al solito. Sebbene la differenza nelle dimensioni sia appena percettibile a occhio nudo, l’aumento della luminosità crea un effetto spettacolare e rende il fenomeno ancora più suggestivo. In media, le superlune avvengono tre o quattro volte all’anno, sempre in successione.Vediamo come si verifica la. La Luna orbita attorno alla Terra in un’ellisse e non in un cerchio perfetto, quindi la distanza tra i due corpi celesti varia costantemente. Durante il suo ciclo di 27 giorni, la Luna raggiunge il perigeo (circa 363.