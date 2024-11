Lanazione.it - Auto vendute senza versare l’Iva. Agenzia Dogane e Polizia stradale scoprono evasione da 900mila euro

Avrebbe evasoper circa, commercializzandoacquistate sul mercato tedesco, una società romana fornitrice di unsalone del comprensorio di Foligno, che rivendevaacquistate sul mercato tedesco. Il titolare è stato denunciato. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 2,1 milioni a un massimo di 2,3 milioni di. A scoprire la presuntasono stati i funzionari del reparto antifrode dell’Ufficio delledi Perugia, in collaborazione con ladi Perugia, secondo i quali la società avrebbe operato in completa esenzione dell’imposta sul valore aggiunto. Dalle risultanze amministrative - riferisce la stessadellee dei monopoli - è emerso che più di 60vetture, anche di grande cilindrata e di note case costruttrici, erano state acquistate dal mercato tedesco e promosse per la vendita tramite siti internet specializzati nel settoremotive, nonché, tramite l’salone umbro, ad altrettanti acquirenti ignari delle ingannevoli procedure messe in atto per evitare il versamento all’erario del