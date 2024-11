Atp Finals 2024 | è il giorno della verità per Bolelli Vavassori e anche per Alcaraz

Leggi su Sportface.it

Un venerdì tutto da vivere in attesa dei verdetti e degli accoppiamenti definitivi delle semifinali alle ATP. A Torino è la giornata di un altro big match, quello tra Alexander Zverev e Carlos, con lo spagnolo ancora programmato per la terza volta su altrettanti incontri al pomeriggio. Il giovane fenomeno di Murcia è apparso in gran ripresa nella sfida contro Andrey Rublev, rimettendosi in piena corsa per la qualificazione, ma dall’altra parterete troverà un Alexander Zverev che in questi giorni ha impressionato tutti per il suo rendimento su questi campi. D’altronde il filotto di vittorie iniziato a Bercy e che sta proseguendo questa settimana ne è la dimostrazione. Il tedesco parte da una situazione di classifica simile a quella in cui si trovava Jannik Sinner ieri, ovvero con l’accesso al round successivo che è a un passo.