Arriva il freddo polare Giuliacci indica la data della svolta

È in arrivo un'ondiche farà crollare drasticamente le temperature. Le condizioni meteorologiche autunnali lasceranno spazio a "un brusco anticipo d'inverno, cone neve che diventeranno i veri protagonisti delle condizioni meteo in Italia". Parola del colonnello Mario, che su ilmeteo.it ha diffuso le ultime previsioni. Cambio di passo, questo, che non caratterizzerà il fine settimana, nel quale il tempo sarà "asciutto". Qual è, dunque, lada segnare in rosso sul calendario? Stando alle ultime proiezioni dei modelli, ha spiegato l'esperto, "laarriverà con un nucleo di aria gelida di origineche intorno al 20-21 novembre farà irruzione anche sulla nostra penisola". Che cosa dobbiamo aspettarci? In tutta Italia, "le temperature caleranno in modo brusco, scendendo di alcuni gradi al di sottonorma, ovvero su valori tipici di dicembre".