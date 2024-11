Calciomercato.it - Arbitro squalificato 2 anni: scandalo scommesse, sentenza UFFICIALE

Flusso anomalo di puntate sulle partite da lui arbitrate, in più tentata corruzione di un altro direttore di garaTorna l’incubonel calcio italiano, un incubo che stavolta ha come protagonista un. Il Tribunale federale lo ha sospeso con una squalifica di ben 2per 2– calciomercato.itFlusso anomalo di puntate sulle partite da lui arbitrate, in più tentata corruzione di un altro direttore di gara. Con queste gravissime accuse, è stato condannato Luigi Catanoso, fischietto della sezione di Reggio Calabria facente parte della Can C.Nell’incontro avvenuto a Firenze lo scorso 17 agosto, avrebbe tentato di corrompere il collega Milone, pure lui calabrese e designato per la sfida Empoli-Lazio di Primavera 1. Catanoso gli avrebbe offerto 3mila euro, con l’intento di ottenere “informazioni utili a consentirgli di effettuaredall’esito sicuro su ammonizioni e/o rigori e su quale squadra avrebbe segnato per prima”.