Andorra-Moldavia | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo C di Lega D di Nations League 2024/2025. Occasione da non sprecare per gli ospiti che deve assolutamente vincere per rafforzare il proprio primato in classifica.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono ormai fuori dai giochi per la promozione, con due sconfitte in altrettante partite. L’unica chance per rientrare in corsa sarebbe quella di vincere le prossime due gare, cosa obiettivamente molto difficile.I moldavi, invece, stanno vivendo un buon momento, con cinque vittorie nelle ultime sette gare ufficiali e amichevoli. L’unico passo falso è la sconfitta nello scontro diretto con Malda che potrebbe pesare sull’esito finale della classifica.