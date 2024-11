Alle Cop ormai ci sono più lobbisti che scienziati | la lettera di protesta della fondatrice e di Ban Ki-moon

Leggi su Open.online

«Le Cop nonpiù in grado di perseguire l’obiettivo per cuinate». È questo il messaggio di rottura lanciato in unaaperta ai membri delle Nazioni Unite da leader,, e attivisti che mettono in guardia nei confronti dell’inadeguatezza raggiunta dal processo burocratico in corso in questi giorni a Baku, in Azerbaigian. Tra i firmatari, secondo cui l’attuale diplomazia climatica non riuscirà a mantenere il riscaldamento globale «ben al di sotto dei 2°C» rispetto al periodo preindustriale, spiccano figure chestate direttamente coinvolte nell’organizzazione di precedenti edizioniConferenza sul clima, come l’ex segretario generale dell’Onu Ban Ki-e Christiana Figueres, ex segretaria esecutivaConvenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’accordo con cui nel 1992 i 197 Paesi che ora partecipanoCop hanno stabilito di dover agire per contenere il riscaldamento globale.