Ilrestodelcarlino.it - Addio alla prof. Luisa Severi, anima del Cai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è spenta a Pavullo la. Maria, già insegnante di matematica e fisica all’IIS Marconi,trice del Cai pavullese con incarichi di consigliera e responsabile della Commissione cultura. Faceva parte anche del gruppo ‘Storia Locale’ con sede a Montecreto. A Pavullo era anche membro del Comitato Parco Ducale. "È cononda tristezza che ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa della.ssa, figura straordinaria per la nostra comunità — ha detto il sindaco Davide Venturelli –. Mariaha dedicato la sua vita all’educazione dei giovani come insegnante e dirigente all’istituto Marconi, distinguendosi per il suo impegno verso l’inclusione, in particolare dei ragazzi immigrati. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo nel gruppo di camminatori ’Carabésa’ e il suo amore per la nostra terra.