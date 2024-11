Anteprima24.it - Abusivismo edilizio: i Carabinieri denunciano tre persone

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Ariano Irpino, nell’ambito di controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato treritenute responsabili di.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno accertato che nel comune di Casalbore, i proprietari di un fondo, avvalendosi di una ditta edile, stavano procedendo alla realizzazione di tre fabbricati nonché di un piazzale a gradoni di circa 2.000 metri quadrati. Dai successivi accertamenti svolti dai, è emersa la mancanza dei necessari permessi per la realizzazione delle opere in questione.Alla luce dell’evidenze emerse, i presunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e l’aria interessata è stata sottoposta a sequestro.