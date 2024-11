Inter-news.it - Zhang e l’Inter battono i creditori: il verdetto del Tribunale sullo stipendio

Stevenvincono incontro China Construction Bank. Al centro della causa intentata daic’è lodell’ex Presidente nerazzurro.CAUSA – Steventorna a far parlare di sé in Italia dopo un periodo di silenzio. L’ex presidente etornano a vincere insieme, dopo l’ultima strepitosa annata della seconda stella, ma questa volta non sul campo da calcio. Il successo, infatti, arriva davanti aldi Milano, in questi giorni teatro della causa intentata da China Construction Bank. I, a cui l’imprenditore cinese deve circa 320 milioni di euro, hanno provato a rifarsi dal debito presentando un atto di citazione aldi Milano. Al centro della causa loda presidente deldi, che non ha mai ricevuto nei suoi anni a capo del club nerazzurro.