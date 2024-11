Zonawrestling.net - WWE: John Cena conferma la sua partecipazione alla Royal Rumble 2025

sta facendo parlare di sé mentre ilsi avvicina, dando ufficialmente il via al suo tanto atteso tour di ritiro. I fan possono già segnare alcune date importanti, con il leggendario wrestlerto per due degli eventi più attesi: il debutto di Raw su Netflix e WrestleMania 41. Attraverso i social media,ha fatto un annuncio esplosivo che ha acceso l’entusiasmo del WWE Universe: parteciperàprossima. Make sure you're there LIVE in Indianapolis when @competes in his very last #Premium Live Event EVER on Feb. 1 Tickets on sale this Friday at 10am ET via @Ticketmaster pic.twitter.com/BFeSO0aAUX— WWE (@WWE) November 13, 2024 Questo ha lasciato i fan in fermento, con tante speculazioni sul ruolo che il sedici volte campione mondiale potrebbe avere all’evento.