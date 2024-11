Secoloditalia.it - Umbria, standing ovation per Meloni: “Noi qui uniti non molliamo. Altri si vergognano a farsi vedere insieme” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Votare Dontella Tesei per non tornare indietro. Il centrodestra è riunito a Perugia per il rush finale e riconfermare la vittoria in, accolta da una, fa il suo intervento dopo i leader della coalizione e la candidata uscente alla Regione, Donatella Tesei. “Giorgia non mollare”. La premier promette ai cittadini umbri e non solo:: “Noi, gli avversari si”“La mia pazienza non ha limiti, la mia resistenza non ha limiti, la mia capacità, la nostra capacità di lavoro non ha limiti. C’è un limite solo per noi e siete voi, è il consenso dei cittadini”. Così Giorgia, dal palco di Perugia, chiudendo la campagna elettorale per Tesei presidente. “Noi -avverte- non resteremo al governo della nazione, a differenza di quello che hanno fatto, contro il parere dei cittadini”.