Ilrestodelcarlino.it - Ugolini, missione Sanità: "Salvare i pronto soccorso"

La campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna prosegue intensamente, tra proposte, promesse ed episodi di tensione e scontri con l’opposizione. La giornata di ieri ha visto la candidata civica Elenaimpegnata su più fronti, dai programmi per il terzo settore fino al tema caldo dellalocale.ha annunciato in serata, durante un incontro elettorale a Novafeltria, in provincia di Rimini, il suo impegno a sostenere il mantenimento delnella cittadina, basandosi su quanto previsto dal decreto Balduzzi. "Novafeltria è una zona disagiata, quindi qui può rimanere il", ha spiegato davanti a una platea attenta, aggiungendo che l’impegno della Regione dovrà andare oltre la sola esistenza delle strutture. "Dobbiamo garantire agli abitanti di Novafeltria e dei comuni limitrofi che neisoccorsi ci siano le risorse economiche e umane per assicurare attenzione e cura adeguate".