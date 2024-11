Ilfoglio.it - Troppi scioperi ravvicinati: il garante accusa Cgil e Uil di violare le regole

, in spregio alla regola per cui deve passare un intervallo di almeno dieci giorni tra una mobilitazione e l'altra in uno specifico settore. E' questo il succo dei rilievi mossi dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nei confronti die Uil, in vista dello sciopero generale indetto per il prossimo 29 novembre. I garanti contestano proprio la messa a rischio della "continuità del servizio", soprattutto nel settore dei trasporti. Questo perché il 23 novembre è stato indetto lo sciopero di 24 ore del personale del trasporto ferroviario e trasporto merci da parte di Usb, oltre che lo sciopero di Trenitalia in Piemonte e Valle d'Aosta. Ma all'interno dell'arco dei dieci giorni rientrano anche lo sciopero del ministero della Giustizia del 25 novembre indetto da Confintesa e la mobilitazione tra i sanitari procalamata, tra le altre sogle, da Anaao assomed.