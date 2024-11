Lanazione.it - Topi nei corridoi della scuola primaria. “Già effettuati i controlli e la derattizzazione”

Leggi su Lanazione.it

Ponsacco (Pisa), 14 novembre 2024 –neiGiusti di Ponsacco. Gli avvistamenti ci sono stati nei primi giorni di novembre e già venerdì 8 la segreteria dell’Istituto comprensivo Niccolini ha informato l’amministrazione comunale che è proprietaria dell’edificio e ha la competenza sull’espletamento delle misure relative alla sicurezza e alla corretta tenuta delle strutture scolastiche. Il Comune, con una nota inviata ieri, conferma la presenza di ratti all’internoGiusti e annuncia il “potenziamento delle attività di contrasto del fenomeno”. “In riferimento alle segnalazioni ricevute in data odierna (ieri, ndr) dai rappresentanti di istituto – si legge nel comunicato del Comune –, dopo aver parlato con il funzionario competente e con la dirigente scolastica, si precisa che gli uffici comunali erano già stati interessativicenda con comunicazionesegreteria dell’Istituto Niccolini in data 8 novembre scorso e immediatamente si sono attivati per la valutazione, il controllo e la risoluzioneproblematicapresenza di topolini all’interno del plesso scolastico Giusti investendo la ditta incaricata degli interventi di”.