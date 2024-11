Supermedia FdI cresce ancora e sale al 295% | non c’è boicottaggio che tenga Crollo dei 5Stelle

Secoloditalia.it - Supermedia, FdI cresce ancora e sale al 29,5%: non c’è boicottaggio che tenga. Crollo dei 5Stelle

Vento in poppa per il governo e per Fratelli d’Italia che si conferma primo partito italiano aumentando i consensi, malgrado una settimana di assedio concentrico da parte di sinistra, stampa mainstream e giudici militanti pronti a tutto pur di sabotare il protocollo Italia-Albania sul respingimento dei migranti. Lo fotografano i numeri dellaAgi/Youtrend che registrano una crescita dello 0,3% del partito della premier Meloni che vola al 29,5%. In campo avversario si assiste aldei, FdIal 29,5%Bene anche la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2% e si riavvicina a Forza Italia, piazzandosi al’8,8%. Lieve calo per Antonio Tajani (-0,1%) che si attesta al 9,1%. Noi Moderati, invece, rimane stabile all’1%. Fratelli d’Italia non accusa minimamente il colpo di una settimana in salita mentre il partito di Giuseppe Conte, malgrado le grandi manovra in vista dell’Assemblea costituente, continua a perdere consensi con un lenta e inarrestabile emorragia di voti.