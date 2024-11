Quotidiano.net - Steve Zahn: “Io, uomo/bambino, incontro Juliette nella seconda stagione di Silo”

Roma, 14 novembre 2024 – “Ha visto la foto dei miei cani?”.illumina lo schermo del suo telefono per mostrarci orgoglioso i suoi due quattrozampe quando lo intervistiamo per parlare delladi, la serie di fantascienza basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey dal 15 novembre su Apple TV+. È lui la new entry del cast al fianco della protagonista e produttrice Rebecca Ferguson. La storia racconta degli ultimi diecimila abitanti della Terra che vivono in unsottoterra che li protegge dai pericoli del mondo esterno. Nessuno sa quando o perché sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo vaa conseguenze fatali.(Ferguson) è un'ingegnere determinato a scoprire la verità. Per farlo dovrà uscire da quella casa/prigione. “È un'eroina”, ci dice l'attore.