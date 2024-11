Ilrestodelcarlino.it - Solo quattro reggiane qualificate, Vianese super. Rigori amari per Correggese, Bibbiano e Brescello

Oltre al Lentigione,altresu undici restano in corsa., Castellarano, Campagnola e Bagnolese passano il turno. È l’esito degli scontri diretti del mercoledì di Coppa Italia fra Eccellenza (ottavi di finale) e Promozione (sedicesimi) che si è disputato tra il pomeriggio e la serata di ieri. In Eccellenza doveva uscirne per forza una dal derby fratricida tra Fabbrico e: succede tutto nei primi ventidue minuti col vantaggio dei padroni di casa con Minelli al 12’, poi gli ospiti ribaltano tutto prima al 17’ con Falanelli, infine col decisivo Rizzuto. Fatali invece i calci di rigore (senza passare dai supplementari, come da regolamento della competizione) per lache dopo uno scialbo 0-0 ai tempi regolamentari al Borelli, perdono 4-2 dal dischetto contro il Nibbiano Valtidone, neo capolista in solitaria della ’Serie A’ dei dilettanti: una buona prova comunque nei 90’, al netto del turnover, per gli uomini di mister Ivano Rossi.