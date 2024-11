Lanazione.it - Sciopero 29 novembre in Toscana, venerdì nero per i trasporti

Firenze, 142024 – Logenerale di otto ore proclamato da Cgil e Uil per29potrebbe provocare indisagi in tutti i settori pubblici e privati, a partire dai. A Firenze si terrà la manifestazione regionale, con un corteo che seguirà un percorso ancora da definire in dettaglio. I due sindacati scendono in piazza per chiedere di “cambiare” la manovra di bilancio, considerata del tutto “inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. «Nella manovra - ha dichiarato il segretario generale della Uil, Paolo Fantappiè - non c’è una rivalutazione del potere di acquisto. Gli stipendi di gennaio 2025 saranno uguali a quelli dei mesi precedenti.