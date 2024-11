Ilrestodelcarlino.it - Rozzio, 2024 finito: starà fermo dai 40 ai 60 giorni

Male, ma non malissimo. Ieri finalmente sono arrivati gli esiti degli esami strumentali a cui è stato sottopostodopo l’infortunio alla caviglia sinistra avvenuto contro il Catanzaro. ‘Ac Reggiana – si legge nel comunicato ufficiale del club – tramite il responsabile sanitario dottor Stefano Bondi, comunica che gli esami strumentali hanno confermato una lesione osteo-legamentosa di medio grado della caviglia sinistra. La prognosi è variabile dai 40 ai 60in funzione dell’evoluzione del quadro". Tradotto: salvo colpi di scena, da non escludere vista la vicenda Gondo (dato fuori tra le 6 e le 8 settimane e poi rientrato dopo tre), il capitano della Reggiana tornerà in campo probabilmente solo nel 2025. Guardando il calendario e provando ad essere super ottimisti si potrebbe sperare in una convocazione il 26 dicembre per la sfida interna con la Juve Stabia o per la trasferta del 29 a Mantova, ma vista l’importanza del giocatore non si forzerà nessun passaggio e l’appuntamento più probabile è quello del 12 gennaio, quando al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Bari dopo la sosta invernale.