Ranieri esce dalla pensione per tornare alla Roma… a 73 anni!

2024-11-14 15:56:28 Il web è in trepidazione:Dove ha detto io dico, dice Diego. Claudio(Roma, 1951) è uscitopera dirigere il suo primo grande amore: la Roma. Sarà la sua terza tappa sulla panchina giallorossa. Nessun successo, sì, come quello vissuto al Leicester. L’allenatore italiano ha guidato i ‘Foxes’ per conquistare la Premier più incredibile della storia nel 2015-16. Si ritira a 72e dopo aver salvato il Cagliari in Serie A., 73, è romano e romanista. Infatti, essendo un calciatore, a 22e 15 giorni, Esordisce in Serie A con la Roma di Manlio Scopigno. Ha completato solo sei partite.Da allenatore gli ci è voluto un po’ più di tempo per arrivare sulla panchina dell’Olimpico. Lo ha fatto dopo essere passato Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético, Chelsea, Valencia, Parma e Juventus, nel 2009.