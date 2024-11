Anteprima24.it - Polizia di Stato: attività di prevenzione della Divisione Anticrimine

Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle strategie diai fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo trimestre, il Questoreprovincia di Avellino ha adottato nr. 26 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. 93/2013 di iniziativa del Questore (violenza domestica), nr. 2 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 8 del D.L. 11/2009 ad istanza di parte (atti persecutori), nr. 32provvedimenti di avviso orale e nr. 53 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di, in particolare per furti in abitazione e ricettazione di auto.Allo scopo di prevenire condotte antigiuridiche ed antisociali nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, quali quelli ove si svolgono manifestazioni sportive, tali da creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, èadottato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di una persona condannata per reati tali da creare pericolo per la sicurezza pubblica (c.