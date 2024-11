Cityrumors.it - Parte la legge “salva sanitari”: pene durissime in tutta Italia

Pugno duro a seguito delle numerose aggressioni negli ospedalini: la nuova linea è già partitaTroppe aggressioni, troppi pericoli per i nostri medici e infermieri. Ecco perché serviva un cambiamento drastico il prima possibile, per tentare di arginare una problematica che si stava facendo veramente troppo preoccupante. Si è scelto così di intervenire e di creare i presupposti per affrontare questo allarme.Per questo è stato deciso per una nuova linea dura per chi aggredisce medici e operatori: sarà arrestato, che si tratti di un’aggressione in flagranza di reato o in flagranza differita, cioè comprovata da video o immagini che documentano la violenza.la”:in(Ansa Foto) – Cityrumors.itLa Camera ha approvato in via definitiva le nuove misure per contrastare un fenomeno sempre più allarmante, con una media di quattro aggressioni al giorno nei presidini.