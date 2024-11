Liberoquotidiano.it - Moda, Liverani (Doxa): "Negozio fisico continua a rimanere centrale"

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - “Il, soprattutto nel momento in cui è in grado di offrire un'esperienza che va al di là dell'acquisto, un elemento che gli outlet possono offrire e che è apprezzato anche dai giovani”. Lo ha detto Cristina, special projects unit manager Bvadurante la presentazione a Milano del primo Osservatorioe Generazioni “Fashion & Identity – Vestirsi senza infrastrutture”, un'indagine esclusiva realizzata da McArthurGlen in collaborazione con Bva.L'Osservatorio di McArthurGlen rappresenta una lente preziosa per interpretare le dinamiche dellacome linguaggio generazionale, aiutando a comprendere come Millennials e GenZ usino l'abbigliamento per affermare la propria identità. Lo studio rivela due generazioni sempre più libere da condizionamenti, che utilizzano lacome mezzo di espressione autentica e personale, anticipando nuove tendenze e approcci estetici.